Cubanos cumplen en inicio de Copa de Voleibol

La selección cubana debutó con triunfo de 3 sets por 0 sobre la de México, en la Copa de Retadores de Voleibol para Norte, Centroamérica y el Caribe (NORCECA) con sede en La Habana.

Los anfitriones iniciaron impetuosos con pizarra de 25 puntos por 16, pero luego no gozaron de tanta ventaja debido al aumento de errores propios y la mejoría en el funcionamiento de los mexicanos, que asistieron con equipo de segundas figuras.

En total los antillanos regalaron a sus rivales 27 puntos por errores no forzados, mientras que solo recibían 14. En los otros acápites si dominaron, con mayor amplitud en el ataque gracias a 50 acciones positivas por solo 26 de los vecinos.

Los marcadores en los otros sets fueron de 25 por 22, y 25 a 21; las estrellas de la Liga Argentina, Jesús Herrera y Osniel Melgarejo guiaron la ofensiva con 16 y 14 unidades respectivamente.

También alcanzaron doble dígito Miguel Ángel López, y el prospecto de la zona central, Roamy Alonso, con 11 rayitas cada uno.

Mañana los cubanos tendrán descanso, jugarán el sábado frente a los puertorriqueños, que este sábado enfrentan a los mexicanos; el torneo brinda una plaza a la Copa Mundial de Retadores, fase previa a la Liga de Naciones.

