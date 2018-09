Cubanos avanzan en torneo de bádminton en Guatemala

Los cubanos Osleni Guerrero y Taymara Oropesa están en cuartos de final en la categoría individual del quinto Torneo Internacional de Bádminton que se celebra en Guatemala, con la presencia de atletas de 16 países.

Guerrero se enfrentó en un primer partido al guatemalteco Daniel Esteban Dieguez, a quien venció, y luego consiguió el pase en un segundo turno contra el brasileño Jonathan Matias; mientras Oropesa no tuvo que esforzarse mucho frente a la canadiense Eliana Zhang.

En el doble mixto, Guerrero y Yeily Ortiz debutaron con buen paso frente a la pareja brasileña compuesta por Matheus Voigt y Luana Vicente para pasar a la segunda ronda.

Leodannis Martínez, la otra raqueta masculina de la Isla en el quinto Torneo Internacional de Bádminton que se celebra en Guatemala, cayó en octavos de final frente al norteamericano Thimothy Lam.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.