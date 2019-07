Cubanos avanzan a la final en Copa de Voleibol

El equipo Cuba de voleibol dominó al de Turquía 3 sets por 2 en una de las semifinales de la Copa Mundial de Retadores para el sector masculino, con sede en Eslovenia.

Los antillanos cedieron 22 puntos por 25 en el set inicial, y luego tomaron la delantera con marcadores de 25 a 23 y 25 por 22, pero la mala defensa llevó al revés en el cuarto parcial 20 a 25.

En el turno de la sentencia los cubanos mostraron recuperación para vencer 15 a 12; el opuesto Jesús Herrera lideró el ataque con 26 puntos, escoltado por los auxiliares Miguel Ángel López con 16 y Marlon Yang con 12.

Los cubanos enfrentarán mañana al ganador de este sábado entre los anfitriones eslovenos y los belorusos, para entonces disputar la única plaza a la Liga de Naciones de Voleibol del próximo año.

