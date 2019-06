Cubanos al borde de las semifinales mundialistas

Una victoria hoy sobre el plantel de Colombia llevó a la selección de Cuba a las puertas de las semifinales en el Campeonato Mundial de Balonmano para Naciones Emergentes, con sede en Georgia.

Los cubanos ganaron 31 goles por 24 a los suramericanos, y marchan invictos con 3 éxitos en el Grupo A, donde parecen tener la clasificación segura, pues le restan sólo los partidos frente a Azerbaiyán y el débil elenco de la India.

En el partido de este lunes los antillanos bajaron su eficiencia en ataque hasta el 56 por ciento, pero aventajaron en 10 unidades a los colombianos; Adonis García lideró el ataque con 8 goles.

Por la otra llave de competencias, en el Mundial de Balonmano para menores de 24 años, destacan los conjuntos de Bulgaria y el anfitrión Georgia, los más probables rivales de Cuba en la disputa de medallas.

