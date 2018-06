Cubanos acceden a fase de cruces en mitin de Voleibol de Playa

La pareja de Nivaldo Díaz y Sergio González sigue en competencia dentro de la parada Cuatro Estrellas del Circuito Mundial de Voleibol de Playa que se realiza en Polonia, al ganar 2 sets por 1 a los estadounidenses Patterson y Slick.

Los antillanos vencieron con pizarras de 21 puntos a 17, luego cayeron 19 por 21, y consolidaron la victoria con marcador de 18 a 16, así avanzaron de la fase de grupos.

Este jueves los cubanos iniciaron su participación con revés en dos parciales frente a los estonios Smedins-Samoilovs, los marcadores fueron de 21 por 15, y 21 a 12.

Tras la victoria Nivaldo y Sergio buscarán avanzar a Octavos de final, pero tienen como rivales inmediatos a los rusos Liamin y Krasilnikov, frente a quienes han perdido en tres ocasiones durante los últimos años.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.