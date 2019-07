Cubano Yuri González marcha segundo en Continental de ajedrez

Sao Paulo, Brasil. – El cubano Yuri González enfrentará la última ronda con grandes opciones de finalizar entre los premiados y obtener una de las 4 plazas mundialistas que se reparten en el Campeonato Continental de ajedrez de Sao Paulo, Brasil.

González marcha segundo por desempate con 8 puntos de 10 posibles luego de derrotar al argentino Alan Pichot y se unió a una vanguardia que también ocupan el venezolano Eduardo Iturrizaga y el costarricense Sergio Durán, situados como primero y tercero.

Yuri quizás solo necesite tablas para conservar su ubicación y el objetivo del pase mundial, aunque todo dependerá mucho del resto de los resultados y por eso una victoria es lo único que no le traería discusiones.

Detrás del trío de punteros son 6 los dueños de 7, 5 unidades, entre ellos el cubano Roberto García, al que los números de desempate le ubican quinto.

