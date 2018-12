Cubano Echevarría supera a Messi en encuesta de Prensa Latina

El saltador de longitud cubano Juan Miguel Echevarría superó hoy al futbolista argentino Lionel Messi por el Mejor atleta del año de la encuesta anual de Prensa Latina, tras los votos de las publicaciones nacionales Bohemia y Trabajadores.

Con esas papeletas a su favor, Echevarría sumó 20 puntos y rompió el abrazo en la cima del apartado varonil de esa categoría con el astro jugador de la selección albiceleste.

La revista Bohemia y el semanario Trabajadores coincidieron también en la elección de la saltadora colombiana Caterine Ibargüen, para Mejor atleta del sector femenino, y de la escuadra de boxeo Domadores de Cuba, en el acápite de Mejor equipo de la temporada.

En esta campaña, Echevarría resultó una de las principales atracciones del atletismo, al coronarse campeón mundial bajo techo y lograr un extraordinario registro en el salto de longitud.

