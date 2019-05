Cubanas suman primer éxito en Copa de Voleibol

El plantel de Cuba debutó con esperada victoria en la Copa Panamericana Femenina de Voleibol entre menores de 20 años, lid con sede en Perú, y donde se entregará un boleto al Mundial de la categoría.

Incluidas en el Grupo eliminatorio B, las cubanas dominaron a la inexperta selección de Guatemala tres sets por cero con marcadores de 25 puntos a 4, 25 por 10, y 25 a 11.

La atacadora opuesta Ivy May Vila guió la ofensiva de las antillanas con 17 unidades, escoltada por la auxiliar Ailama Cesé con 12, y Yaimaris García con 10 puntos.

Los equipos de Honduras y Perú completan el grupo de Cuba, aunque las peruanas ya están aseguradas para el Mundial al igual que las dominicanas; para cumplir ese objetivo las cubanas deben superar a chilenas y puertorriqueñas, aunque también ambicionan el cetro Panamericano.

