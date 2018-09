Cubanas suman cuarta victoria en Olimpiada de Ajedrez

La selección femenina de Cuba extendió sus buenas actuaciones en la Olimpiada de Ajedrez, con sede en Georgia, tras ganar en la quinta ronda a la representación de Estonia.

Las antillanas sumaron una buena conquista 3,5 puntos por 0,5 sobre las bálticas, brindaron conquistas Maritza Arribas, Lisandra Llaudy y Yerisbel Miranda, mientras que Lisandra Ordaz dividió en el primer tablero.

Los hombres cayeron por tercera ocasión, ahora frente a los suizos tres unidades por una con derrotas a las cuentas de Yusnel Bacallao y Yuri González, por su parte dividieron Isán Ortiz y Yasser Quesada.

Hoy los ajedrecistas se acogen al descanso, mañana las cubanas, ubicadas en la plaza 17, tendrán un duro reto con las italianas, mientras que el elenco masculino, rezagado en el puesto 82, se las verá con Madagascar.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.