Cubanas logran victoria en Olimpiada de Ajedrez

La selección femenina de Cuba logró su quinto éxito luego de 7 rondas en la Olimpiada de Ajedrez, con escenario en Georgia, tras vencer al plantel de Noruega.

Las antillanas ganaron 2 puntos y medio por 1 y medio, con divisiones de Lisandra Ordaz, Yaniet Marrero y Maritza Arribas en los primeros tableros, y triunfo de Lisandra Llaudy en la cuarta mesa, para ubicarse ahora en la plaza 22.

Por su parte, el elenco masculino no logra mejorar resultados, perdió 1 punto y medio por 2 y medio frente a una escuadra de menor nivel como la de Bélgica; Omar Almeida dominó su partida, Yusnel Bacallao pactó tablas, pero cedieron Yuri González e Isán Ortiz.

Mañana, las mujeres tienen un complicado reto con las vietnamitas, ranqueadas en el 19, mientras que los hombres, rezagados en el puesto 79 jugarán ante los más débiles trebejistas de Zimbabwe.

