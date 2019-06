Cubanas ganan clasificación a Mundial de Balonmano

México- La selección cubana venció este domingo 27 goles por 24 a la de Puerto Rico en la final del Torneo Norteamericano y del Caribe de Balonmano, lid con sede en México.

El grupo liderado por Yunisleidys Camejo, Lisandra Lussón, Eyatne Rizo, Gleinys Reyes, Lorena Téllez y Shakira Robert, mostró crecimiento tras dominar a los equipos rivales que le superaron en los Juegos de Barranquilla, donde finalizaron terceras.

Las alumnas de Jorge Coll ganaron así la única plaza disponible por el área rumbo al Campeonato Mundial Femenino de Balonmano, con sede en Kumamoto, Japón, del 30 de noviembre al 15 de diciembre.

Será la cuarta participación de Cuba en estas lides, en las que debutó 20 años atrás y su última presencia fue en el 2015; además, esta generación lleva el reto de lograr la primera victoria cubana en torneos del orbe.

