Cubanas a fuerte duelo hoy en Olimpiada de Ajedrez

La selección femenina de Cuba jugará con la potente escuadra de China durante la tercera jornada de competencias en la Olimpiada de Ajedrez, con sede en Georgia.

Con Lisandra Ordaz aun en descanso, el elenco mantuvo ganancia perfecta este martes al dominar cuatro por cero a las portuguesas, extendieron el invicto Yaniet Marrero, la veterana Maritza Arribas, Lisandra Llaudy y la debutante Yerisbel Miranda.

Mientras, los hombres no concretaron su ligera superioridad frente a los mongoles e igualaron a dos puntos, Yusnel Bacallao logró la victoria en el primer tablero, empataron Yuri González e Isán Ortiz en las mesas dos y tres, en tanto perdió Omar Almeida.

Para este miércoles, los alumnos de Rodney Pérez tienen otro rival asequible, Albania, un plantel al que deben superar para mantener opciones de acercarse a su puesto del ranking, la plaza 33.

