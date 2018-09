Cubanas enfrentan a China en Olimpiada Mundial de Ajedrez

Luego de par de actuaciones perfectas las cubanas tendrán el más serio de sus compromisos este miércoles cuando se coloquen mesas por medio con China en la tercera ronda de la Olimpiada Mundial de ajedrez, en Georgia.

El 4 por 0 se consiguió frente a un Portugal que se sabía mucho más débil, y les sirvió para instalarse en una cima compartida con otros 7 conjuntos, todos igualmente dueños de 4 unidades y suma individual de 8.

Yaniet Marrero, Maritza Arribas, Lisandra LLaudy y Yerisbel Miranda volvieron a sentarse en ese orden ante los tableros, como parte de una estrategia que volvió a dejar libre a la de mayor rango de todas y defensora oficial del primer tablero: Lisandra Ordaz.

India, Azerbaiyán, Vietnam, Rumanía, Turquía, Grecia y Argentina son los otros ocupantes de la posición de privilegio en una justa que apenas ha vivido 2 de las rondas de las 11 programadas.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.