Cubanas dominan inicio de vuelta a Guatemala

La cubana Arlenis Sierra, contratada por el club Astana Womens, ganó este miércoles la primera ruta de la Vuelta Ciclística a Guatemala, una lid pactada a 5 etapas.

El orgullo aumentó para la delegación cubana, pues Iraida García escoltó a Arlenis en el podio, para lanzar el favoritismo de las antillanas en un certamen de buen nivel, que sirve de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos.

