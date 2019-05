Cubanas debutan con éxito en Premundial Juvenil de Voleibol

Una alegre victoria, pero con sorpresivo marcador, lograron las cubanas este martes en el inicio de la Copa Panamericana de Voleibol para menores de 18 años, lid con sede en México.

Las alumnas de Jaime Hecheverría dominaron 3 sets por 0 a la selección de Perú, con un primer set de alta tensión 25 puntos por 23, luego ganaron 25 a 12, y sentenciaron 25 por 23.

La atacadora opuesta Dezirett Madan guió la ofensiva con 14 unidades, secundada por las auxiliares Claudia Tarin y Thainalien Castillo con 11, esta última protagonista de 6 puntos por saque directo.

Este miércoles la selección de Cuba enfrentará al modesto plantel de Guatemala y el jueves al de Puerto Rico, uno de las fuertes rivales en pos de alcanzar uno de los dos boletos al Campeonato Mundial de la categoría.

