Cuba va por más medallas en Juegos Panamericanos de Lima

Lograr una alta eficiencia será una de las metas de la delegación de Cuba en los venideros Juegos Panamericanos de Lima, expresó Jorge Polo, vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

En el inicio del XXXI Seminario Nacional de Preparación del Curso Escolar 2019-2020, que acoge el Centro de Convenciones de Cojimar, Polo señaló que para esa cita están clasificados 397 atletas.

También, ratificó la importancia de alcanzar en Lima una eficiencia superior al 80%, en su afán de superar la cosecha de Toronto, lid en la que se conquistaron 36 metales dorados.

Además, mencionó que en esa justa multideportiva, 19 deportes otorgarán boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que será una motivación adicional para los competidores, incluidos los cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.