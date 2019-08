Cuba ubicada en séptimo lugar de los Panamericanos

Lima, Perú. – La delegación cubana sumó este lunes 2 medallas de bronce, para amanecer en el séptimo lugar del medallero en los Juegos Panamericanos de Lima, dueña de 14 cetros, 12 subtítulos y 13 premios bronceados.

El conjunto de Gimnasia Rítmica ganó la medalla de bronce en la modalidad de 3 aros y 2 pares de mazas, difícil conquista firmada por Claudia Arjona, Melissa Kindelán, Tatiana Rodríguez, Elaine Rojas y Danay Utria.

El espadachín Yunior Reytor confirmó su excelente nivel, medallista de bronce, pero su derrota en semifinales fue ante el campeón olímpico Rubén Limardo, en instancia de punto de oro tras la igualdad en el tiempo reglamentario.

Los balonmanistas tuvieron una oportunidad de revancha y la aprovecharon, sacaron la espina del revés por un gol frente a Estados Unidos en la ronda de grupos, y ganaron el quinto lugar con éxito de 32 tantos por 24.

Maykel Moyet y Enier Chacón sorprendieron a los argentinos y avanzaron a Cuartos de final en el Ráquetbol; en la Pelota Vasca sumaron triunfos la mayoría de las modalidades, aún en la etapa de grupos.

Las selecciones de Polo Acuático lograron sus primeras victorias, los hombres frente a Puerto Rico y las mujeres sobre México; pero el equipo masculino de Hockey perdió ante Estados Unidos en Cuartos de final.

En el Tenis de mesa sólo Idalys Lovet avanzó, pues Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos perdieron ante rivales de mejor nivel, y Andy Pereira no logró imponerse a un oponente de similar calidad; los representantes de la Vela continuaron sus regatas de clasificación.

En la Esgrima tuvieron modestas actuaciones Reinier Henriquez, Daylén Moreno y Elizabeth Hidalgo; los Clavados cerraron con la novena plaza de Jeinkler Aguirre en la Plataforma, y el 20 de Anisley García en el trampolín a 3 metros.

La delegación cubana participará en 9 de los 14 deportes activos hoy en los Juegos Panamericanos de Lima; entre estos, 3 con disputa de medallas.

Comienza el Atletismo y llegará otro oro para Cuba cuando se presenten en el Lanzamiento del Disco las favoritas Denia Caballero y Yaimé Pérez, que se repartirán los 2 primeros lugares; también buscará acceder al podio el veterano discóbolo Jorge Fernández.

En otra prueba con final se presentará Dailín Belmonte en los 10 mil metros; a la par iniciará el Decatlón con Leonel Suárez junto a Briander Rivero, y habrá presencia en eliminaciones de otras pruebas, incluyendo a Rose Mary Almanza en los 800 metros.

En el inicio de la Natación buscarán sorprender Elisbet Gámez y Luis Vega, antes con opciones de medalla, pero víctimas de recientes enfermedades; también nadarán Johan Cué y Daysi Ramírez.

Este martes, Humberto Aguilera y Aymara Tablada buscarán romper pronósticos y acceder al medallero de la Esgrima; en el Ráquetbol la dupla de Maykel Moyet con Enier Chacón retará a los favoritos bolivianos en pos de acceder a semifinales.

Inicia el torneo de Remo en jornada exclusiva para clasificaciones, donde se espera el avance de los cubanos a las finales en las 6 categorías, liderados por Ángel Fournier en el individual y el doble de peso abierto junto a Adrián Oquendo.

Las polistas jugarán con las de Perú en pos de acomodarse hacia los Cuartos de final, y los hombres tendrán un fortísimo reto ante los canadienses; las mujeres del Hockey enfrentarán a las uruguayas en la disputa por los escaños del 5 al 8.

Seguirán las jornadas de clasificación en la Pelota Vasca, e Idalys Lovet se presentará en Cuartos de final del Tenis de mesa, pero ante una estadounidense muy superior en el ranking.

Una mínima equivocación puede costar mucho, y Yunior Reytor lo sabe; pero el mejor esgrimista cubano del último quinquenio se retiró orgulloso con su medalla de bronce en la Espada.

Yunior exigió hasta el extremo al campeón olímpico y mundial Rubén Limardo, igualándole el combate semifinal a 9 toques, y cuando sabía que tenía en su manos la posibilidad de una victoria histórica, su agresividad le llevó a regalar una brecha en la distancia del rival, y allí terminó todo.

Pero Yunior no se duele, conoce del valor de los detalles, de la altísima calidad que enfrentó, del mejor combate que ha realizado frente a Limardo, Yunior sabe que ese bronce tiene mucho resplandor.

Y como todo buen espadachín, ya está concentrado en el próximo duelo: vamos a batirnos en el torneo por equipos, expresó con ambición dorada.

