Cuba por trono en lid mexicana de ajedrez

Hoy finaliza la edición 30 del Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre Repetto, con sede en Mérida, México, donde los cubanos Carlos Daniel Albornoz y Lelys Martínez tienen las mayores opciones de ganarlo.

Ambos tienen 6, 5 puntos, media unidad más que el grupo de 11 trebejistas que les escoltan, entre ellos 4 representantes de la Mayor Nación de las Antillas, Yuri González, Yasser Quesada, Omar Almeida y Ernesto Fernández.

El juvenil Albornoz, la nueva estrella de la Mayor de las Antillas, enfrentará hoy en la novena y última ronda al campeón del pasado año, el peruano Emilio Córdova, mientras que Lelys se medirá con Yasser.

Que ambos triunfen es poco probable, de hacerlo uno de ellos se llevará el cetro, pero si dividen quedarán a la espera de si vence alguno de sus perseguidores y recurrir al sistema de desempate.



(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.