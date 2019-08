Cuba suma 5 medallas de oro a su cosecha

Lima, Perú. – La delegación cubana ganó este sábado 5 medallas de oro, amanece en la sexta plaza por naciones, pero debe avanzar hoy una en el cierre de los Juegos Panamericanos.

Cuba posee 31 cetros, 26 subtítulos y 38 premios bronceados, detrás de Estados Unidos, Brasil, Canadá, México y Argentina, país este último al que debe superar por estrecho margen.

Ayer asumió protagonismo el Judo, con los reinados de Iván Silva y Maylín del Toro, acompañados por bronces de Onix Cortés y Jorge Martínez; sorprendió Yuriesky Torreblanca con el único oro en la despedida de la Lucha; Oscar Pino obtuvo plata, y ganaron bronces Reineris Salas y Geandry Garzón.

Arlenis Sierra confirmó su grandeza llegando primera a la meta en el Ciclismo de ruta, prueba donde Yumari González fue novena e Iraida García duodécima, mientras que Yans Carlos Arias arribó decimotercero entre los hombres.

El primero de los cinco oros ganados por Cuba este sábado llegó desde el canal de Remo gracias a Ángel Fournier; y brindó una excelente plata el bote de 4 mujeres con Yariulbis Cobas, Aimee Hernández, Marelis González y Rayma Ortiz.

También desde la aislada Albúfera de Medio Mundo sacaron remos bronceados Milena Venega, la embarcación de 4 hombres peso ligero, y el bote masculino de 8 plazas.

El Atletismo cubano cerró con la plata y el bronce de los especialistas en Triple salto Jordan Díaz y Andy Díaz; mientras que la Esgrima finalizó su excelente actuación con el subtítulo del equipo femenino de Espada integrado por Yamirka Rodríguez, Seily Mendoza y Diamelis González.

Andy Pereira, Jorge Moisés Campos y Liván Martínez lograron bronce por equipos en la despedida del Tenis de mesa, similar premio que la karateca Baurelis Torres en el debut de nuestra delegación en ese arte marcial.

Nélido Manso tuvo un buen retorno panamericano 16 años después de su última asistencia, regresó con su hija Iris y finalizó a la sombra del podio en el Snipe mixto, cuarto lugar.

Esa misma plaza obtuvo la selección femenina de Polo Acuático, víctima 8 por 7 ante Brasil; mientras, los polistas finalizaron quintos; y hasta los Cuartos de final llegó la dupla de Adrián Puentes-Elizabeth Rodríguez en el mixto de Arco Recurvo.

En el Atletismo el relevo largo femenino terminó cuarto y el masculino quinto, ambos con sus mejores tiempos del año, pero fueron modestas las actuaciones de las martillistas, los pertiguistas y nula la del vallista Roger Iribarne.

La selección masculina de Hockey sobre césped no pudo ganarle nuevamente a la de Trinidad y Tobago, para ubicarse sexta; y entre los patinadores el mejor fue David Quintero, sexto en los 10 kilómetros de eliminación.

Este domingo finalizan los Juegos Panamericanos de Lima, en una jornada donde habrá actividad competitiva en sólo 6 deportes, 2 de estos con participación cubana.

A las 10:00 de la mañana, hora de Cuba, empiezan las acciones del Judo, que puede brindar alegrías mediante la campeona Idalys Ortiz, la también medallista mundial Kaliema Antomarchi, junto al experimentado Andy Granda y el prometedor Liester Cardona.

A esa misma hora iniciará el Kárate, que buscará ampliar su cosecha mediante Cyrelis Martínez, una de las peleadoras mejor valoradas en su división, y además se presentará Maykel Noriega.

A partir de las 07:30 de la noche está pactada la ceremonia de clausura de los Juegos, gala que muchos organizadores han anunciado como espectáculo superior a la inauguración, y que tendrá como principal invitado al cantautor peruano Gian Marco, autor de varios éxitos internacionales.

Protagonistas cubanos

Un campeón no es solamente un ganador de competencias, al menos los que más genuinamente trascienden; también existen muchos modos de ser campeón.

En cualquiera de las variantes que usted acepte, o en ambas, encaja a la perfección Iván Felipe Silva, quien este sábado ganó un esperadísimo oro en el Judo, y al que poco le importaba su condición de favorito, pues hay algo muy poderoso que le movía, por encima de los más profundos conflictos.

Silva perdió a su padre días antes de viajar a los Panamericanos, y lloró, pero también recargó las más sinceras baterías que impulsan a la superación; hay palabras, historias y complicidades que hacen más hermosa una medalla.

A él va dedicado este triunfo, expresó Iván: también a mi mamá, mi novia, mi familia, mi gente de Colón, y ahora el objetivo es la corona olímpica; no puedo tener otra meta, sentenció el campeón.

