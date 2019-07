Cuba sigue su marcha en Lima

Lima, Perú. – La delegación cubana amaneció hoy en la sexta plaza del medallero en los Juegos Panamericanos, pero luego de un muy buen inicio que tributó ayer 2 medallas de oro e igual número de bronce.

Laina Pérez se llevó la gloria de abrir el medallero y la conquista de oros, tras dominar la pistola de aire a 10 metros, donde Sheyla González obtuvo el bronce, para desquitarse ambas del sabor amargo en los Juegos de Barranquilla el pasado año.

Este resultado abre un espectro amplio de superar la actuación cubana en los Panamericanos de 2015, donde los tiradores ganaron dos títulos; el otro cetro de la jornada era más esperado, lo concretaron Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge en la canoa biplaza.

Redondeó la cosecha Leidy Laura Moya con bronce en pentatlón moderno, excelente resultado que le brinda clasificación olímpica; es apenas la segunda medalla para Cuba en la historia panamericana de este deporte.

En otras notas positivas de este sábado en la capital panamericana, el debutante Dainier Peró aseguró bronce en la categoría de más de 91 kilogramos durante la primera jornada del boxeo.

Avanzaron a cuartos de final los voleibolistas de playa Sergio González y Luis Enrique Reyes tras vencer a los representantes dominicanos, y el equipo femenino de balonmano accedió a semifinales tras vencer al de Canadá 28 goles por 15.

En el inicio del taekwando de los Juegos Panamericanos, Yania Aguirre cedió en la discusión del bronce; el pesista Arley Calderón mejoró todos sus récords y finalizó en el sexto puesto, y su compañera Ludia Montero terminó quinta.

Leslie Amat fue la más destacada en el triatlón, cerró en el séptimo lugar; los softbolistas perdieron 4 a 2 frente a los estadounidenses, mientras que Dailín Belmonte y Yudileyvis Castillo no pudieron con la maratón.

Los cubanos participarán en 9 de los 17 deportes con actividad hoy en los Juegos Panamericanos, 6 de estos brindando competencias directas por medallas.

Las mejores opciones llegarán en el tiro deportivo, que buscará extender su buen inicio y la cosecha de títulos, ahora mediante los pistoleros Jorge Grau y Guillermo Pías, junto a las rifleras Eglys de la Cruz y Dianelys Pérez.

Tienen menos probabilidades doradas, pero muy serias de ganar premios, los taekwandocas Yamicel Núñez y Rogelio López, así como el equipo masculino de gimnasia integrado por Randy Lerú, Rafael Rosendi, Ariam Vergara, Alejandro de la Cruz y Huber Godoy.

Intentarán superar su pronóstico de bronce los botes de 4 miembros en el kayak, el masculino de Fidel Vargas, Reinier Mora, Robert Benítez y Reinier Carrera, al igual que el femenino de Yurielky Montesino, Yurisleidy Muñoz, Flavia López y Camila Cuello.

Otros cubanos en la cita panamericana

Este domingo estarán en pruebas con disputa de medallas José Ricardo Figueroa y Lester Ders, en el pentatlón moderno, y la especialista en ciclismo de montaña, Ludisneli Fleitas.

Se presentarán en cuartos de final del voly sobre arena, Leila Martínez y Maylén Delis frente a las costarricenses Araya y Valenciano, mientras que Sergio González y Luis Enrique Reyes retarán a los primos Grimalt, unos chilenos que van como favoritos.

Buscando asegurar bronces debutarán los púgiles Yosbany Veitía, Roniel Iglesias y Erislandy Savón, mientras que el plantel masculino de softbol buscará un triunfo sobre los mexicanos, imprescindible en la ambición de disputar la corona.

La participación cubana este domingo en los Juegos Panamericanos se completa mediante las fases eliminatorias del canotaje para concursos individuales de Reinier Mora, Flavia López y Mayvihanet Borges.

