Cuba se estrena hoy en la Copa de Oro de fútbol

La Habana, Cuba.- La selección cubana de fútbol afrontará hoy un difícil estreno en la Copa de Oro, cuando se mida en el Rous Boul de California, Estados Unidos, ante su similar de México, una de las más potentes del área y ganadora en 10 ediciones de esos torneos.

La historia de estas citas recoge 3 enfrentamientos entre ambas escuadras y en todas han salido airosos los mexicanos, con balance de 13 goles a favor con solo 1 en contra.

El elenco cubano, que pretende superar por 3ra ocasión la fase de grupos, llega al certamen con la sensible baja de uno de sus más talentosos jugadores y capitán, Yordan Santa Cruz, a quien le fue negada la visa para viajar a territorio estadounidense.

Después del debut, Cuba asumirá un compromiso menos complicado ante Martinica el día 19 y cerrará sus presentaciones clasificatorias frente a la fuerte Canadá, 4 días más tarde.

