Cuba se despide sin victoria del Mundial de Voleibol

La selección femenina de Cuba se despidió sin victoria del Campeonato Mundial de Voleibol que tiene lugar en varias ciudades de Japón, al perder ante Turquía, en partido correspondiente al grupo B, con sede en Sapporo.

Según el sitio web del torneo, las turcas ganaron el primer y segundo sets, cayeron en el tercero y remataron en el cuarto, con dominio en todos los elementos del juego.

Las 5 derrotas de las pupilas de Fernández fueron ante China, Bulgaria e Italia, en ese orden, y frente a Canadá y las turcas; en los otros dos desafíos del apartado B, en el cierre de la fase de grupos, Italia mantuvo el invicto al vencer a China, y Bulgaria dispuso de Canadá.

Italia, China, Turquía y Bulgaria avanzaron a la segunda fase, al igual que los cuatro primeros equipos de los segmentos A, C y D; Holanda comandó el A, en Yakohama, con 5 ganados sin derrota, seguida por Japón.

