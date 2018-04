Cuba se despide con bronce del Gran Prix de Judo

Cuba se despidió con un bronce del Grand Prix de Antalya, Turquía, con protagonismo de Andy Granda, quien conquistó el lauro en los más de 100 kilogramos.

En la última jornada del torneo, que cerró con la participación de más de 300 judocas de 50 países, Granda ganó por Ippón durante el combate por el metal bronceado. Anteriormente, el cubano superó por Ippón a un turco, un mongol y un kirguís.

También aportaron puntos, este domingo, para la ubicación final de Cuba: José Armenteros, en los 100 kilos, quien acumuló dos triunfos y perdió uno; y Asley González, el cual no pudo alcanzar el podio, con una victoria y un revés.

En el Gran Prix de Judo, en Antalya, Turquía, Cuba, con solo 4 hombres sin mujeres, concluyó en el lugar 24 del medallero general, el cual lideró Kosovo, con 3 de oro y una de plata.

