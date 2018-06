Cuba se alista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Habana, Cuba. – La delegación cubana está en óptimas condiciones para enfrentar con éxito los venideros Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, que se disputarán del 19 de julio al 3 de agosto.

Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) explicaron en el programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana, que la representación de Cuba está conformada por 544 atletas quienes intervendrán en 34 deportes.

Cuba solo no estará presente en fútbol, que no logró su clasificación ni en el masculino, ni en el femenino, y en disciplinas que no son olímpicas, como rugby, boliche y squash, incluidas en el calendario por una facultad de los organizadores.

De acuerdo con el almanaque de los Juegos de Barranquilla, los cubanos deben tomar la punta del medallero en los últimos días de la competencia, que debe ser dominada de inicio por Colombia y México.

En la Mesa Redonda se adelantó que toda la delegación que representará a Cuba en los venideros Juegos Centroamericanos está en óptimo estado de salud, físico y mental.

En ese sentido, se dijo que no hay nada significativo que comprometa el desempeño de nuestros atletas, quienes además de los controles médicos periódicos han sido vacunados todos contra la fiebre amarilla, un requisito obligatorio adoptado por los organizadores colombianos.

La representación cubana a Barranquilla además será sometida a controles antidopaje antes de partir hacia la sede de la cita multideportiva, aunque muchos de ellos ya pasaron exámenes de ese tipo durante el proceso previo de clasificación para los Juegos.

Cuba, que desde hace ya un buen tiempo es el principal animador de los Centroamericanos, va hacia a Colombia con todas sus armas listas para luchar por el primer lugar en el medallero.

