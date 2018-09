Cuba representada en Copa Continental de Atletismo en Ostrava

Cuba estará representada por la pertiguista Yarisley Silva, la discóbola Yaimé Pérez y el triplista Cristian Nápoles, en la III Copa Continental de atletismo que acogerá Ostrava, República Checa, los días 8 y 9 próximos.

Ellos 3 integran el equipo América compuesto por 80 atletas, incluidos 29 medallistas olímpicos y mundiales, según refleja el sitio oficial de la Federación Internacional del deporte rey.

Silva, subcampeona olímpica de Londres 2012, pudo recuperarse a tiempo de una lesión en la pierna derecha, por lo que salvo algún imprevisto de última hora estará presente en ese torneo.

Hasta el momento, en la actual temporada la garrochista cubana tiene como mejor registro los 4. 80 metros conseguidos en la décima parada de la Liga del Diamante con sede en el Estadio Luis segundo de Mónaco, el pasado 20 de julio.

