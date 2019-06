Cuba repite triunfo en Liga Can-Am de béisbol

El equipo Cuba de béisbol se anotó su segunda victoria ante los Rockland Boulders en la Liga Can-Am y acumula 6 éxitos y 5 fracasos.

La participación de la mayor de las Antillas en ese torneo comenzó el pasado 14 de junio contra los Ottawa Champions, y concluirá el último día del presente mes.

Este miércoles, los cubanos comenzaron debajo en el marcador, pues los derrotados lograron su carrera en la parte alta del segundo capítulo después de los respectivos ceros del capítulo de apertura en el Palisades Credit Union Park, de Pomona, Nueva York.

El empate del choque se produjo por elevado sacrificio de Frederich Cepeda que empujó a Raúl González, quien antes conectó doblete y avanzó a la antesala por roletazo a la intermedia de Yordanis Samón; así se mantuvo el desafío hasta el séptimo episodio, cuando los cubanos aprovecharon la salida del abridor Reinaldo López y pisaron el home tres veces.

