Cuba por abrir medallero en Grand Prix de Judo

Budapest, Hungría. – Cuba intenta abrir el medallero en la segunda jornada del Grand Prix de Budapest, cuando entren en acción 5 judocas en la Arena Deportiva Laslo Papp de la capital húngara, donde Japón marcha al frente.

Los cubanos Magdiel Estrada, Jorge Martínez, Iván Silva, Maylín del Toro y Onix Cortés son los encargados de inaugurar el podio este sábado.

Estrada y Martínez debutan ante el portugués Jorge Fernández y el venezolano Noel Peña; mientras que Silva esperará por el triunfador del combate entre el británico Jamal Petgrave y un holandés; en tanto, del Toro y Cortés lo harán frente a un representante israelí y una mongola.

Este viernes registraron intentos fallidos por preseas, Roberto Almenares, Osniel Solís, Vanesa Godínez, Nahomis Acosta y Anailis Dorvigne; mañana, última jornada del certamen, subirán a los tatamis los cubanos Liester Cardona, Andy Granda, Kaliema Antomarchi e Idalis Ortiz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.