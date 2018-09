Cuba y Panamá estrecharán la cooperación deportiva

Con el objetivo de firmar un Acuerdo de Colaboración Deportiva llegó a Cuba, Mario Augusto Pérez, Director General del Instituto Panameño de Deportes Pandeportes.

A su llegada al aeropuerto José Martí, el distinguido huésped y la delegación que lo acompaña, fueron recibidos por el Doctor en Ciencia Antonio Becali Garrido, presidente del INDER, y ambas partes dialogaron sobre las amplias posibilidades para incrementar la colaboración bilateral.

En declaraciones a Radio Reloj, Mario Augusto Pérez dijo que están interesado en los intercambios en la superación de entrenadores, preparación de equipos y atletas, en la medicina deportiva y en la lucha antidopaje, entre otras áreas.

Durante la visita de trabajo a Cuba, el director de Pandeportes y la delegación que lo acompaña sostendrán encuentros con directivos del INDER y recorrerán instituciones del sector.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.