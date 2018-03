Cuba organizará la Carrera Terry Fox el próximo sábado

La Habana, Cuba.- Nuestro país organizará la Carrera Terry Fox el próximo sábado 17 de forma simultánea en todo el país a las 10 de la mañana, reveló Carlos Gattorno, director del proyecto Marabana-Maracuba.

Según Gattorno, la carrera caminata será participativa por lo que no se convocan categorías ni tendrá premiaciones y una vez más la emisora Radio Reloj dará la arrancada.

Todos los recorridos tendrán un máximo de tres kilómetros y se podrán programar de menos distancia, para aquellas personas cuyo nivel de preparación no les permita cubrir el trayecto.

Gattorno aclaró que en La Habana, el primer recorrido tendrá la arrancada y meta frente a la capitalina sala Kid Chocolate y abarcará la avenida del Prado y las calles Neptuno, Galiano y San Lázaro, el segundo trazado será por Prado hasta donde pueda individualmente cada participante.

Una fiesta por la vida, la solidaridad y el amor , así definieron en La Habana, lo que será el Maratón de la Esperanza Terry Fox, en homenaje al joven canadiense convertido en símbolo de la lucha contra el cáncer.

