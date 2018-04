Cuba y Nicaragua dividen honores en tope amistoso de fútbol femenino

Con su triunfo de 2 goles por 1, la selección femenina nicaragüense de fútbol cerró este jueves el tope amistoso con su similar cubana, celebrado en el capitalino estadio Pedro Marrero.

Las visitantes, que se prepraran para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, definieron el pulso en la primera mitad del juego gracias a los aciertos de Yensi Aguirre y Sheyla Flores, quienes aprovecharon los deslices de la defensa local para firmar sendas perforaciones.

En el minuto 75 las cubanitas lograron acortar diferencias, aunque para eso tuvieron que esperar el fallo en el despeje de un balón de la zaguera nica Marta Silva, quien terminó anidando el balón en propia puerta.

Hace dos días ambos elenco protagonizaron el primero de los dos partidos de la serie, que favoreció a las anfitrionas con pizarra de 4-2.

(Por Raiko Martín)

