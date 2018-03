Cuba y Mali fortalecen cooperación deportiva

Antonio Becali, presidente del INDER, y el Ministro de Deportes de Mali, Jean Claude Sidibe, rubricaron este lunes una Carta de Intención para promover el intercambio en esa esfera.

La firma del documento se realizó en el protocolo del Consejo de Estado en el Aeropuerto Internacional José Martí, momentos antes de que el distinguido visitante y Habib Sissoko, titular del Comité Olímpico de la nación africana, concluyeran una visita a la isla.

El intercambio está dirigido en la creación de un Centro de Medicina Deportiva y un Laboratorio de Control Antidopaje en Mali y en fortalecer el sistema de formación de los atletas, entrenadores y especialistas.

A la firma de la Carta de Intención entre las máximas autoridades deportivas de Cuba y Mali asistió la directora de Relaciones Internacionales del INDER, Martha Lidia Ruiz, y funcionarios de la embajada de ese país en La Habana.

