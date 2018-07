Cuba logra cuatro medallas en Torneo de Bádminton

Taymara Oropesa destacó por Cuba en el Torneo Internacional de Bádminton de Perú, donde logró 2 medallas de plata, en la cosecha de 3 subtítulos y un tercer puesto de la delegación.

Taymara perdió otra vez con la estadounidense Crystal Pan en dos sets, similar al resultado del Giraldilla de La Habana en marzo, y también logró medalla de plata junto a Leodannis Martínez en el concurso de dobles mixtos, en peleado desafío con una dupla brasileña.

En individual masculino Osleni Guerrero también quedó a los pies del trono, víctima 2 sets por 1 del favorito guatemalteco Kevin Cordon, y sumó un premio bronceado en doble masculino junto a Leodannis.

Esta cuarteta, pues también pudo competir y foguearse la jovencita Yeily Ortiz, encabeza a los 8 que integran el equipo para los Juegos de Barranquilla, donde esperan realizar un excelente desempeño y tributar medallas a la delegación cubana.

