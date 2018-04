Cuba y Japón abogan por estrechar vínculos deportivos

Tokio, Japón. – El titular del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Antonio Becali, sostiene intercambios con las autoridades deportivas de Japón para reforzar la cooperación de cara a la participación de Cuba en los Juegos Olímpicos de 2020.

Becali fue recibido en la sede de la Liga Profesional de Béisbol, y en la de la Federación de Béisbol Amateur por sus máximos directivos, con quienes evaluó nuevas formas de cooperación en lo que respecta a la formación de atletas y la a práctica de ese deporte.

El presidente del INDER agradeció el apoyo de la Liga Profesional de Béisbol en la contratación de peloteros cubanos en diferentes clubes con resultados altamente positivos.

Becali también sostuvo un positivo intercambio con varios de los atletas cubanos contratados en la liga profesional japonesa, entre los que se destacan Alfredo Despaigne, Livan Moinelo y Yurisbel Gracial.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.