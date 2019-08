Cuba incrementa su cosecha de oro en Lima

Lima, Perú. – La delegación cubana ganó este jueves 5 medallas de oro, para amanecer en el quinto lugar por naciones en los Juegos Panamericanos de Lima, gracias a 23 cetros, 17 medallas de plata y 20 premios bronceados.

Mijaín López obtuvo su quinto reinado panamericano en la Lucha grecorromana; mientras que en el estilo libre para mujeres brindó un subtítulo Yusneilys Guzmán, junto al bronce de Lianna Montero.

El Remo festejó el éxito de la dupla Yariulvis Cobas-Aimeé Hernández, pero cedió una corona en el Doble par corto tras no presentar a Ángel Fournier en el binomio; también ganó plata el bote masculino de 4 remos.

Y el Atletismo generó dos alegrías inesperadas, Yarisley Silva enseñó grandeza una vez más y ganó la Pértiga con su mejor salto del año; junto a ella quebró pronósticos Adriana Rodríguez, monarca del Heptatlón, prometedora heredera y aliada de Yorgelis Rodríguez

La Esgrima celebró un reinado panamericano 12 años después, gracias al equipo de Espada integrado por Yunior Reytor, Reynier Henrique y Luis Enrique Patterson.

Inició el Judo con buenas sensaciones, plata de Vanesa Godínez, junto a los bronces de Nahomys Acosta y Roberto Almenares; y en el Atletismo también destacaron los cuartos lugares de Zurian Hechevarría y Roxana Gómez.

Las polistas avanzaron a semifinales, pero los hombres no lo lograron; Elisbet Gámez pudo incluirse en la final de los 100 metros libres de natación; y la Vela festejó el regreso histórico de un bote a regatas finales 16 años después, mediante Nélido Manso y su hija Iris.

Los representantes de la Pelota Vasca aseguraron presencia en otras tres disputas de oro, para un total de 5; los hombres del Hockey accedieron al partido por el quinto lugar; y las arqueras fueron eliminadas tempranamente.

La delegación cubana tendrá representantes en 11 de los 21 deportes activos hoy en los Juegos Panamericanos de Lima, entre ellos 6 con disputa de medallas.

La Lucha libre debe asumir protagonismo, se presentan Alejandro Valdés, Reineri Andreu, Yudari Sánchez, Yakelín Estornell y Mabelkis Capote; dos buenos representantes tendrá el Judo con Osniel Solís y Magdiel Estrada, y entre las mujeres buscará premio Anaylis Dorvigny.

En el Atletismo llega hoy la súper final del Triple Salto para mujeres, donde está Liadagmis Povea entre las favoritas; Rose Mary Almanza correrá en los mil 500 metros, intentará llegar al podio la balista Yaniuvys López, y habrá actividad en otras muchas disciplinas.

Desde la pista acuática del Remo no se espera la mejor jornada para Cuba, pero existen varias opciones de medallas entre las 5 modalidades en competencia este viernes.

En la Natación competirá el relevo femenino de 200 metros libres, y Luis Vega por acceder a la final en los 400 combinados.

Alejandro González buscará llevar a 6 la cantidad de modalidades finalistas en la Pelota Vasca, una disciplina que ya gana atención por su impacto en el cierre del medallero; y Haila Brunet representará hoy al Patinaje de Velocidad cubano.

Las mujeres del Polo Acuático tienen cita con las favoritas estadounidenses en semifinales, y los polistas iniciarán la lucha por el quinto escaño; mientras, el elenco femenino de hockey disputará el séptimo lugar.

Juan Carlos Stevens, Adrián Puentes y Hugo Franco intentarán avanzar hasta los Cuartos de final individuales en el Tiro con arco; y los equipos de Tenis de mesa tienen el cierre de la clasificación y después las batallas por incluirse entre los 4 mejores.

Yarisley Silva tiene un gran imán, y una vez más brilló cuando el paisaje le era adverso; nos habló con ojos llorosos de ese caldo hermoso y potente nacido de la alegría, de esa modesta euforia cultivada en el sacrificio y en la historia.

Este año ha sido muy difícil para mí, expresó Yarisley a la prensa cubana: otras competencias no me han salido bien, pero ahora sí y estoy súper contenta porque además es mi tercera corona panamericana.

Ayer el concurso de la Pértiga le era termómetro y brújula, tanto así que afirmó: este éxito ha sido el más intenso para mí, había más presión, estaba más nerviosa, y me encanta haber demostrado que todavía hay mucha Yarisley.

A sus 32 años niega todo lo que huela a despedida: me falta todavía más, el Mundial, los Juegos Olímpicos, y por los sueños no se deja de luchar; acuñó la reina pinareña.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.