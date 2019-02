Cuba golea a Bermudas en amistoso de fútbol

La selección cubana de fútbol demostró su clara superioridad sobre su similar de Bermudas, a la que goleó 5-0 goles en el segudo tope amistoso entre ambas escuadras disputado en el estadio Pedro Marrero de La Habana.

Juan Andreus abrió la cuenta anfitriona en el minuto 21 y en lo adelante se desató el monólogo cubano que incluyó par de perforaciones de Arichel Hernández, una de Anibal Vera y la otra del guardameta Sandy Sánchez desde el manchón penal.

Con un empate a dos goles habían sellado su anterior presentación frente a los vecinos caribeños la selección cubana dirigida por Raúl Mederos, que se alistan para su próximo compromiso clasificatorio hacia la Liga de Naciones de la Concacaf.

Ese crucial partido será frente a Haití el próximo 24 de marzo, y su desenlace definirá el posible avance del elenco cubano a la siguiente fase de ese torneo.

