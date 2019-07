Cuba gana tercer oro con el pistolero Jorge Grau

Lima, Perú. – La alegría llego de nuevo en el tiro deportivo, ahora con oro con Jorge Grau que consiguió hoy la tercera medalla de oro para la delegación cubana. Con 574 puntos, el guantanamero se ubicó segundo en la clasificación general, de un total de 34 pistoleros.

Con un resultado adverso la dupla cubana de voleibol de playa masculino integrada por Sergio González y Luis Reyes cayó hoy ante Chile en cuartos de final de los Juegos Panamericanos, Lima 2019.

Los nuestros sucumbieron en 2 sets por marcador de 21-13 y 21-16 en tan solo 26 minutos de encuentro, en los cuales fueron superados todo el tiempo por una escuadra sudamericana con mayor rodaje y que cometió menos errores de juego.

Por su parte, en el ciclismo de montaña, Ludisneli Fleitas, terminó la competencia en el lugar 11, con crono de una hora, 40 minutos y 13 segundos, a 10 minutos de la líder, la mexicana Daniela Campuzano.

Esta tarde, Cuba tendrá representación en las disciplinas de boxeo, canotaje, gimnasia artística, pentatlón, softbol, taekwondo y tiro deportivo, en las que destacan el canotaje y tiro por las posibilidades de medallas.

