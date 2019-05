Cuba fortalece vínculos deportivos

La voluntad de multiplicar los vínculos existentes entre sus instituciones, signó el encuentro sostenido en Lima, Perú, por los presidentes del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Inder, Osvaldo Vento Montiller, y de Panam Sports, Neven Ilich.

El titular del Inder, Vento Montiller, agradeció el apoyo recibido de Panam Sports, y la voluntad de incrementarlo, y destacó las positivas señales organizativas constatadas desde su llegada a la ciudad que acogerá los Juegos Panamericanos.

