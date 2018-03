Cuba exhibe más potencia rumbo a juegos de Barranquilla

Holguín, Cuba.- Con record en el Envión, la cubana Marina Rodríguez asumió protagonismo, este viernes, durante la tercera jornada del Internacional de Levantamiento de Pesas Manuel Suárez In Memoriam, con escenario en Holguín.

Marina levantó 126 kilogramos en ese ejercicio y dominó tranquila su división, resultado que aumenta las expectativas hacia los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Yaneisy Meriño se tituló en el Arranque y la suma total de los 69 kilos; mientras que solo una categoría fue convocada en la fecha para el sector masculino, la de 66 kilogramos donde reinó Adriel La O.

El titular panamericano mejoró todos sus registros y sentenció ambiciones de trono en la venidera cita regional; ahora le escoltaron el guatemalteco Oscar Fernández y el dominicano Ray Carlos Reyes.

