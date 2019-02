Cuba espera mejorar su clasificación en fútbol

El director técnico, Raúl Mederos, tiene ante sí un 24 de marzo, que decidirá mucho para la selección de fútbol de Cuba, en su propósito de incluirse en el apartado A de la Liga de Naciones de Concacaf.

Desde el pasado día 11, trabaja con una preselección de 25 jugadores, que tendrá el tope ante Bermudas, como antesala de un enfrentamiento ante Haití, un rival de los más fuertes en la región caribeña.

