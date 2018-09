Cuba con equipo mixto completo en Bakú

Cuba aumentó escuadra a 11 atletas para el venidero Campeonato Mundial de judo en Bakú, Azerbaiyán, donde competirá en individuales y por equipos.

Rafael Manso, comisionado nacional informó a JIT que Anailis Dorvigní de la división de 57 kilogramos se sumará a los 10 en base de entrenamiento actual en Hungría para la cita del orbe prevista del 20 al 27 próximos.

Con ello la Mayor de las Antillas asegura nómina completa para el torneo por colectivos, que por primera vez tendrá la particularidad de competirse con escuadras mixtas de 6 atletas, 3 de cada sexo.

Así Cuba, quien ganó su derecho a participar en calidad de primera en el Campeonato Panamericano de Costa Rica 2018, podrá concursar en todas las categorías para las chicas y 73 y 90 entre los hombres, algo acordado como parte del programa olímpico para Tokio 2020.

