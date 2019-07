Cuba en los Panamericanos

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – La pareja cubana de voleibol de playa femenino integrada por Leilia Martínez y Maylén Delís, logró la primera victoria de la delegación cubana en los Juegos de Lima 2019, al derrotar 2 sets por 1 a su similar de Paraguay.

Luego de perder el primer set con marcador de 21-16, las cubanas se vieron obligadas a ganar el segundo parcial, y así forzar el tie-break, instancia en la que pudieron hacerse con el triunfo definitivo.

Ese resultado casi asegura un puesto en la siguiente fase para Leila y Maylén que, a priori, parten como favoritas en los cotejos restantes correspondientes al Grupo A de clasificación.

Mañana, la dupla cubana medirá fuerzas contra el binomio de El Salvador, que salió derrotado con marcador de 2 sets por 0, en el encuentro que sostuvo hoy con su par de Perú, el último rival de las nuestras en pos de la clasificación.

