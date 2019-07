Cuba en los Panamericanos

Por: Mauro Roberto Díaz

Lima, Perú. – Dos medallas de oro y una de plata son, hasta el momento, los principales resultados de esta jornada para la delegación cubana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El canotaje abrió el medallero de hoy, con la plata de Fernando Jorge en el C-1-mil metros, y el metal dorado del equipo femenino, en la modalidad C-2–500 metros, mientras que el tiro deportivo aportó el otro oro con la dupla mixta de Pistola de Aire.

Asimismo, la dupla del voleybol de playa femenino abandonó todas las esperanzas de oro, tras perder en semifinales contra Argentina; entretanto, el béisbol debutó con derrota ante Colombia, y el softbol se alejó de las medallas, luego de sucumbir ante México.

En el taekwando aún hay opción de oro con Rafael Alba, que se clasificó para la final, mientras que sus compañeros Arletys Acosta, Yamitsi Carbonell y José Cobas, aun aspiran al bronce tras caer en semifinales.

