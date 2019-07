Cuba en los Juegos Panamericanos

Santo Domingo, República Dominicana. – En la tierra del ritmo contagioso del merengue, República Dominicana, se celebraron los XIV Juegos Panamericanos del 1ro. al 17 de agosto de 2003, con récord de especialidades en competencia.

Santo Domingo, acogió esa cita en la que Cuba mantuvo el 2do. lugar del medallero general, con 70 preseas de oro, en gran medida por sus triunfos en disciplinas individuales como la lucha, el remo, el judo, el boxeo, el canotaje y la gimnasia artística.

El gimnasta, Erick López, se convirtió con seis títulos en una de las máximas figuras del evento, igual cantidad de preseas alcanzaron los boxeadores, que siguieron con su dominio en ese tipo de certámenes.

Sobresalieron los cetros conseguidos por los luchadores, los remeros y la decena de metales dorados que aportaron los representantes del atletismo, donde en el campo y pista, Yipsi Moreno acaparó titulares con récord panamericano.

