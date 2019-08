Cuba en las semifinales de voleibol masculino

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – La selección cubana de voleibol masculino logró su pase a las semifinales en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras derrotar a su similar de Perú con marcador de 3 sets por 0.

Cuba fue superior durante el encuentro, con una notable mejoría en su juego, lo que se manifiesta en los parciales de 25-15, 25-18 y 25-19, resultado necesario para avanzar a la siguiente fase.

El equipo comenzó con mal pie en la cita continental, al caer contra Argentina por 0-3, y dejando serias dudas sobre sus posibilidades, sin embargo, se repuso con la victoria conseguida ayer ante Puerto Rico por 3-1, y la que obtuvieron hoy ante Perú.

Para las semifinales, Cuba deberá jugar ante su similar de Brasil, un rival de máxima exigencia que parte como favorito por su historial y el nivel de juego mostrado durante los Panamericanos.

