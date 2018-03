Cuba electa vicepresidenta de grupo antidopaje en Unesco

La Habana, Cuba.- El especialista Víctor Cabrera Oliva declaró que Cuba fue electa para ocupar la vicepresidencia de un grupo de lucha contra el dopaje de la Unesco, un reconocimiento a los resultados del país en este ámbito.

El experto del Instituto de Medicina Deportiva explicó que Cuba, Marruecos y otros 3 países integran el grupo especializado, encargado de contribuir en este asunto esencial para la práctica del deporte en el mundo.

Cabrera Oliva asistió esta semana a una reunión realizada en la sede parisina de esa organización, con la participación además del Comité Olímpico Internacional y de la Agencia Mundial Antidopaje.

El especialista destacó que Cuba sobresale como uno de los países de mayor cumplimiento de la Convención Internacional de Lucha contra el Dopaje, pues para nosotros esto no concierne solamente a una federación deportiva o a una asociación, sino que es una cuestión estatal.

