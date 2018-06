Cuba-Dominicana en semifinal de Continental Sub 20 de Voleibol

Cuba enfrenta a República Dominicana en semifinales del Campeonato Continental de voleibol femenino sub 20 para Norte, Centroamérica y el Caribe, con sede en Aguascalientes, México, y donde se disputa un boleto para el mundial de la categoría en 2019.

Las discípulas de Regla Torres y las invictas dominicanas, campeonas defensoras y líderes del grupo B, jugarán a segunda hora, ya que a primera lo harán las también invictas estadounidenses, punteras del apartado A, y las mexicanas.

Las cubanas, segundas de la llave A, avanzaron este jueves a la importante etapa al derrotar 3 a 0 a Costa Rica, con destaque para Yurisleydis Viltres y Daima del Río, máximas anotadoras del tope con 12 puntos cada una.

También sobresalió en el encuentro entre las cubanas ganadoras, Ailama Cese, mientras que por las costarricenses resaltó Susan Alpizar.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.