Cuba y Djibouti estrecharán vínculos deportivos

Con el objetivo de renovar el convenio deportivo, inició una visita de trabajo a Cuba el Secretario de Estado para la Juventud y el Deporte de la República de Djbouti, Hassan Mohamed Kamil.

El distinguido huésped fue recibido en el aeropuerto José Martí por Antonio Becali Garrido, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, quien al darles la bienvenida ratificó la disposición de la isla de fortalecer la cooperación bilateral.

Mohamed Kamil expresó interés por la formación de nuestros profesionales, entre ellos en la medicina deportiva, dietistas, fisioterapeutas y, –agregó- queremos el asesoramiento en los deportes colectivos y en el atletismo.

Durante su estancia en Cuba, el ministro de deportes de Djbouti, firmará un acuerdo de colaboración el INDER e intercambiará con funcionarios de la Unión de Jóvenes Comunistas.

