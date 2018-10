Cuba destaca en olimpiada mundial ajedrez

Cuba subió al puesto 19 en la tabla de posiciones del torneo femenino correspondiente a la Olimpiada Mundial de ajedrez, que se disputa en Batumi, Georgia.

El equipo caribeño superó a su similar de Brasil, en un tope en el cual hubo tablas solamente en el primer tablero; las cubanas Yaniet Marrero y Yerisbel Miranda consiguieron triunfos en las mesas 2 y 4, y la brasileña Kathie Goulart lo hizo en la 3.

Las otras escuadras latinoamericanas que sumaron fueron Chile y República Dominicana, que lograron vencer a Escocia e igualar con Montenegro, respectivamente; por su parte, Perú cayó con India, Argentina con Mongolia, al igual que Colombia con Francia y Venezuela con Australia.

Ahora Cuba es el único plantel de Latinoamérica entre los 20 primeros, con acumulado de 14 puntos, Perú bajó al puesto 39, y luego se ubican Colombia, Argentina y Brasil.

