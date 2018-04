Cuba en Copa del Mundo de lucha libre en Estados Unidos

Iowa, Estados Unidos de América.- La Copa del Mundo de lucha libre, rama masculina, comienza en Iowa, Estados Unidos, con la presencia de gladiadores de ocho países, incluido Cuba que participará con nueve exponentes.

Los anfitriones estadounidenses comparten la llave A con Georgia, Japón y la India; mientras en la agrupación B estará Cuba, compartiendo con las selecciones de Azerbaiyán, Kazajistán y Mongolia.

Julio Mendieta, jefe de entrenadores del colectivo técnico cubano de lucha libre, declaró que esa cita les servirá de preparación con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, del 19 de julio al 3 de agosto próximo.

Entre los atletas de Cuba que competirán en ese torneo, sobresalen los medallistas mundiales Yowlys Bonne de los 61 kilogramos, Alejandro Valdés de los 65, Liván López en los 74 y Reineris Salas en 97 kilogramos.

