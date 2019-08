Cuba continúa su batallar en Lima

Lima, Perú. – Cuba sumó una medalla este domingo en los Juegos Panamericanos, la plata del Voleibol, para amanecer en el séptimo lugar por naciones gracias a 14 cetros, 12 subtítulos y 11 premios bronceados.

Los voleibolistas no lograron mantener la concentración, los niveles defensivos ni la efectividad en ataque de las semifinales, y cayeron ante Argentina 3 sets por cero en un juego donde solo respondieron Miguel Ángel López y Liván Osoria.

No obstante, es la mejor actuación de un deporte colectivo en estos Juegos, y con muestras de calidad que buscarán elevar en el cercano torneo preolímpico, al que, por cierto, no asistirán los 3 atletas reinsertados debido a su baja forma física y el nulo acople con el resto de la selección.

Y según muchos especialistas, una medalla fue robada a Cuba, la del Conjunto de Gimnasia Rítmica en el evento de pelotas, que logró muy buena actuación pero los jueces la infravaloraron.

Los balonmanistas golearon a Puerto Rico en la disputa del quinto lugar; los ciclistas de pista se despidieron con la prueba Madison, las mujeres sextas y los hombres séptimos.

Anisley y Arlenis García fueron cuartas en la Plataforma a 10 metros, y Ángello Alcebo décimo en el Trampolín a 3 metros; Gretel Mendonza terminó séptima en el Aro de la Gimnasia Rítmica, y Alexander Rodríguez último en la de Trampolín.

Cristian Vidal se ubicó 15 en la Natación de Aguas Abiertas; las dos selecciones de Polo Acuático perdieron en sus debuts; y las mujeres del Hockey cayeron por goleada en cuartos de final.

En la Pelota Vasca solo lograron triunfos los dobles femeninos de Pelota de Goma y Frontenis, así como Dariel Leyva en la Mano individual; en el Ráquetbol solo lograron clasificar los dobles de ambos sexos; en el Tenis de mesa cedieron todas las duplas; y la Vela inició sus acciones.

La delegación cubana participará hoy en 10 de los 13 deportes activos en los Juegos Panamericanos de Lima; de estos, 3 con presencia en disciplinas que brindarán medallas.

Inicia la Esgrima con los torneos de Florete entre mujeres, donde estarán Daylén Moreno y Elizabeth Hidalgo, y el de Espada para hombres, con el que tienen ambiciones de medallas los experimentados Yunior Reytor y Reinier Henriquez.

La Gimnasia Rítmica cierra su agenda en Lima, y el Conjunto cubano buscará subir al podio en el evento de 3 cuerdas y 2 pares de mazas, en el cual lograron la tercera mejor calificación durante la lid general.

También se despedirán los representantes del Clavado, en una jornada donde saltarán Anisley García y Prisis Ruiz en el concurso individual del Trampolín a 1 metro, así como Jeinkler Aguirre y Yusmandy Paz desde la Plataforma a 10 metros.

La selección masculina de Balonmano intentará hoy desquitarse de los estadounidenses en la disputa por el quinto lugar; también norteamericanos serán los rivales del Hockey masculino en cuartos de final.

En la fase de grupos del Polo Acuático la selecciones antillanas buscarán sus primeros triunfos, las mujeres se las verán con las mexicanas, y el plantel masculino ante el conjunto de Puerto Rico.

En el Raquetbol la pareja de Maykel Moyet-Enier Chacón jugará ante los argentinos en Octavos de final, ronda donde María Viera y Loraine Felipe retarán a las colombianas; en la Pelota Vasca seguirá el calendario de los grupos eliminatorios tanto individuales como por dúos.

En el Tenis de Mesa los cubanos solo participarán en los Octavos de final individuales mediante Daniela Fonseca, Idalys Lovet, Andy Pereira y Jorge Moisés Campos; mientras que en Vela continuarán las series de apertura.

Miguel Ángel López es el atacador de menor estatura en la selección cubana de voleibol, pero también el más estable, y fue el mejor en la derrota frente a Argentina en el juego por la corona panamericana.

Miguel Ángel intentó constantemente quebrar a sus rivales, levantando el ánimo de su equipo: No pudimos mantener la concentración lograda en las semifinales, ni adaptarnos a las exigencias, sentenció.

El cienfueguero reconoció el nivel de los suramericanos, entre los cuales habían algunos con llamados a eventos olímpicos, mundiales, y algunos campeones del orbe entre menores de 23 años.

El análisis del revés le duró segundos a Miguel Ángel, pues se enfocó en el reto más cercano: en el preolímpico de la semana que viene enfrentaremos un nivel superior -dijo- pero vamos a entregar lo mejor; ese es el espíritu guerrero de quien sigue soñando con grandes triunfos.

